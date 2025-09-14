Adalet Bakanlığı Banka Promosyonu Son Teklif ve Yatış Tarihi

Adalet Bakanlığı'nın banka promosyonu ile ilgili süreç, 210 bin personelin maaşını etkileyecek önemli detayları barındırıyor. Bankaların, kapalı zarflarla sunduğu ilk teklifler 35 bin ile 75 bin TL arasında değişirken, Vakıfbank'ın yaptığı son teklifin 90 bin TL'ye yükselmesi dikkat çekti. Ancak, bu süreçte pazarlıkların henüz tamamlanmadığı ve güncellemelerin devam ettiği bilgileri kulislerde yer almakta.

Son Gelişmeler ve Teklif Miktarları

Başlangıçta, Adalet Bakanlığı'nın beklentisi 300 bin TL civarında bir promosyon iken, bankaların sunduğu teklifler bu rakamın oldukça altında kaldı. Ekran Haber’in ulaştığı bilgilere göre, bakanlık 100 bin TL'lik bir teklif üzerinde çalışırken, bankanın bu teklifi önce 92 bin TL'ye, ardından ise 97 bin TL'ye çıkardığı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, sürecin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikler yaratıyor.

Maaş Promosyonu Ne Zaman Yatacak?

Adalet Bakanlığı'nın maaş promosyonu, sözleşmenin imzalanmasının ardından kısa bir süre içinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor. Bakanlık personelinin yaşadığı huzursuzluk ve sürecin hızlandırılması talepleri, bu konuda yapılan görüşmelerin önemini artırıyor. Eylül ayının sonuna kadar promosyon ödemelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor, bu da çalışanların beklentilerini doğrudan etkileyen bir durum olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı'nın promosyon süreci, hem bakanlık hem de çalışanlar açısından kritik bir aşamaya ulaşmış durumda. Bankalarla devam eden müzakerelerin, personelin maaş promosyonunu ne zaman alacağı konusunda belirleyici olacağı düşünülüyor.