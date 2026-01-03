Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama: İstanbul'da 2 Aylık Bebeğin Ölümü ve Antalya'da Şiddet İddiası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuklara yönelik şiddet olaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin ölümüyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dört şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bu tutuklamalar, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçlamasıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'daki Olay ve Tutuklamalar

İstanbul'daki olay, toplumda büyük bir infial yarattı. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik her türlü şiddetin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, “Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez” ifadesini kullandı. Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti ve adaletin yerini bulması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Antalya'daki Şiddet İddiası

Ayrıca, Bakan Tunç, Antalya’da 1 yaşındaki bir bebeğe yönelik şiddet iddialarının da gündeme geldiğini açıkladı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialar üzerine bir adli soruşturma başlatmış durumda. Olayla ilgili olarak bir şüpheli, “altsoya karşı eziyet” suçundan tutuklandı. Bu durum, ebeveynlerin veya yakınların çocuklara karşı uyguladığı şiddet konusunun ne denli hassas ve önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakan Tunç, çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade etti. Çocukların güvenli bir ortamda büyümeleri için gerekli tüm önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi. Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet olaylarının azaltılması için hem yasal düzenlemeler hem de toplumsal bilinçlenme çalışmalarının sürdürülmesi büyük bir önem taşımaktadır.