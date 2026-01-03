Dolar
43,0297 %0.16
Euro
50,4667 %-0.24
Gram Altın
5.991,88 % 0,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama: İstanbul'da 2 Aylık Bebeğin Ölümü ve Antalya'da Şiddet İddiası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama: İstanbul'da 2 Aylık Bebeğin Ölümü ve Antalya'da Şiddet İddiası

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama: İstanbul'da 2 Aylık Bebeğin Ölümü ve Antalya'da Şiddet İddiası
Okunma Süresi: 2 dk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuklara yönelik şiddet olaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin ölümüyle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dört şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bu tutuklamalar, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçlamasıyla gerçekleştirildi.

İstanbul'daki Olay ve Tutuklamalar

İstanbul'daki olay, toplumda büyük bir infial yarattı. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik her türlü şiddetin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, “Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez” ifadesini kullandı. Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti ve adaletin yerini bulması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Antalya'daki Şiddet İddiası

Ayrıca, Bakan Tunç, Antalya’da 1 yaşındaki bir bebeğe yönelik şiddet iddialarının da gündeme geldiğini açıkladı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialar üzerine bir adli soruşturma başlatmış durumda. Olayla ilgili olarak bir şüpheli, “altsoya karşı eziyet” suçundan tutuklandı. Bu durum, ebeveynlerin veya yakınların çocuklara karşı uyguladığı şiddet konusunun ne denli hassas ve önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakan Tunç, çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini ifade etti. Çocukların güvenli bir ortamda büyümeleri için gerekli tüm önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi. Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet olaylarının azaltılması için hem yasal düzenlemeler hem de toplumsal bilinçlenme çalışmalarının sürdürülmesi büyük bir önem taşımaktadır.

#Haberler
#Yılmaz Tunç
#Fatihte Bebek Ölümü
15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı: Bakan Göktaş Tarih Verdi
15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı: Bakan Göktaş Tarih Verdi
#Gündem / 03 Ocak 2026
BUDO'nun 8 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
BUDO'nun 8 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
#Gündem / 03 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
TOKİ Kura Takvimi 2026: Kura Sonuçları ve Tarihleri Açıklandı
TOKİ Kura Takvimi 2026: Kura Sonuçları ve Tarihleri Açıklandı
Gündem
KPSS 2026 Tarihleri Belli Oldu
KPSS 2026 Tarihleri Belli Oldu
İrem Helvacıoğlu Kızı Sora ile Paylaştı: İlk Karelerine Yorum Yağdı
İrem Helvacıoğlu Kızı Sora ile Paylaştı: İlk Karelerine Yorum Yağdı
Serseri Gezegenin Konumu ve Kütlesi İlk Kez Belirlendi
Serseri Gezegenin Konumu ve Kütlesi İlk Kez Belirlendi
İtalyan Gazeteci Giuseppe Boi'den Semih Kılıçsoy Değerlendirmesi
İtalyan Gazeteci Giuseppe Boi'den Semih Kılıçsoy Değerlendirmesi
Öğrenci İş Birliği Kulübü'nden ETSO'ya Ziyaret
Öğrenci İş Birliği Kulübü'nden ETSO'ya Ziyaret
CHP'den İstifa Eden Vekilin Yeni Adresi Belli Oldu
CHP'den İstifa Eden Vekilin Yeni Adresi Belli Oldu
TOFAŞ - Karşıyaka Maçı Bilgileri
TOFAŞ - Karşıyaka Maçı Bilgileri
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft