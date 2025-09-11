81 İlde Faizsiz Ev ve Araç Alımında Yeni Dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen 'Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, bu yeni sistemin Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası tarafından sunulduğunu belirterek, faizsiz bir finansman modeli ile vatandaşların ev, iş yeri ve araç sahibi olma imkanını artıracaklarını ifade etti.

Yeni Finansman Modelinin Detayları

Bakan Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin temel özelliklerini vurgulayarak, sistemin tamamen faizsiz olduğunu ve devlet güvencesi taşıdığını açıkladı. Bu modelde katılımcılar, Emlak Katılım güvencesi altında bir araya gelecek ve bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yapabilecekler. Her vatandaş, Emlak Katılım şubelerine giderek almak istediği ev, araç veya iş yeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyebilecek.

Finansman Seçenekleri

İki farklı finansman modeli sunulacağını belirten Bakan Kurum, ilk modelin çekiliş sistemi ile çalışacağını kaydetti. Bu modelde, her ay noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlanacak. İkinci model ise çekiliş olmadan, müşteri bazlı tasarruf finansman modeli olacak. Bu modelde katılımcılar, teslimat tarihini kendi belirledikleri tarihe göre ayarlayabilecekler. Ayrıca, peşinat ödeyerek veya taksitlendirerek alışveriş yapma seçenekleri de sunulacak.

Sosyal Konut Projeleri

Bakan Kurum, Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut projelerine de değindi. Bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettiklerini belirten Kurum, şu anda 81 ilde yapımı devam eden 280 bin konutun hızlı bir şekilde tamamlanacağını ve yıl sonunda yeni sosyal konut kampanyası ile özellikle gençler ve en az 3 çocuğu olan ailelere destek sağlayacaklarını ifade etti. Ayrıca, Malatya'da 300 bininci konutun anahtarlarının depremzede ailelere teslim edildiğini de hatırlattı.

İmar Hakkı Düzenlemeleri

Kurum, imar hakkı aktarımına yönelik yeni düzenlemeleri de duyurdu. Kendisine ait kamu arazisinde yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla bu düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti. Böylece, kullanılmayan imar haklarının başka alanlarda kullanılmasına olanak sağlanacak.

Bakan Kurum'un açıklamaları, Türkiye'de konut sahibi olma sürecini kolaylaştıracak yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.