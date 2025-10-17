5G Teknolojisi ve Türkiye'de Uygulama Süreci

Mobil iletişim alanında önemli bir dönüşüm yaşanıyor; 5G teknolojisi, yüksek hız ve güvenli bağlantı sunarak hayatımızı değiştirmeye hazırlanıyor. Telekomünikasyon firmalarının 5G’ye geçiş için hazırlıkları devam ederken, bu yeni nesil mobil iletişim teknolojisinin Türkiye’de ne zaman aktif olacağı ve nasıl geçiş yapılacağı merak ediliyor. 5G, yalnızca akıllı telefonlar için değil, aynı zamanda otonom araçlar, sanal gerçeklik uygulamaları ve nesnelerin interneti gibi birçok teknolojiyi de desteklemesiyle dikkat çekiyor.

5G Nedir?

“Beşinci Nesil Mobil İletişim Teknolojisi” olarak tanımlanan 5G, ilk kez 2019 yılında Güney Kore’de devreye alındı. Bu teknoloji, yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş kapasite gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. 5G, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar ve nesnelerin interneti (IoT) gibi farklı alanlarda yenilikçi çözümler sunarak, kullanıcıların daha hızlı ve güvenilir bağlantılara erişimini sağlıyor. Gerçekleştirilen testlerde 5G bağlantısı, saniyede 100 megabit ile 1 gigabit arasında hızlara ulaşabilmekte.

Türkiye’de 5G Uygulama Takvimi

Türkiye'de 5G uygulamaları için önemli adımlar atılmış durumda. 16 Ekim 2023 tarihinde yapılan ihalelerle birlikte, 5G hizmetlerinin ilk sinyallerinin Nisan 2026 itibarıyla alınması bekleniyor. Ülke genelinde, öncelikli olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde 5G hizmetinin sunulması planlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya, ilk etapta 5G kapsamasına girecek şehirler arasında yer alıyor. Ayrıca, İstanbul Havalimanı, Rams Park, Ülker Stadyumu ve Papara Park gibi belirli alanlarda şu anda 5G bağlantısı mevcut.

5G Kullanım Ücretleri

5G teknolojisini kullanmak isteyenler için ek bir ücret talep edilmeyecek. Ancak, 5G uyumlu bir SIM karta sahip olmak gerekmekte. Kullanıcılar, operatör mağazalarından ücretsiz olarak 5G uyumlu SIM kart temin edebilirler. Ayrıca, 5G servisi istenildiğinde SMS ile kapatılabilir.

5G’ye Geçiş Süreci

5G bağlantısına geçiş yapmak için öncelikle 5G kapsama alanında bulunmak ve 5G destekli bir cihaza sahip olmak gerekiyor. Ayrıca, cihazın ağ ayarlarından 5G seçeneği aktif edilmelidir. iOS cihazlarda, Ayarlar > Hücresel > Seçenekler > Ses ve Veri > 5G yolunu izleyerek bu ayar yapılabilir. Android cihazlarda ise, Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > 5G bölümüne gidilerek 5G seçeneği aktif hale getirilebilir.

5G Uyumlu Cihazlar

5G teknolojisinden faydalanabilmek için uyumlu cihazlara sahip olmak gerekmektedir. Apple'ın iPhone 12 ve sonrası tüm modelleri, Samsung'un Galaxy S21 ve sonrası ile Z Fold/Flip serileri, Huawei'nin P40, P50, Mate 30 Pro 5G ve Mate 40 Pro modelleri, Xiaomi'nin Mi 11-15 serileri ve Redmi Note 10'dan itibaren 5G destekli modelleri, Vivo'nun X60, X70, X90 Pro 5G ve V/Y serileri, Oppo'nun Find X3, X5 Pro ve Reno 6 ve sonrası 5G modelleri ile Tecno'nun Spark, Phantom, Pova ve Camon serilerinin 5G cihazları, 5G teknolojisini destekleyen başlıca telefonlar arasında yer alıyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor. 5G teknolojisinin sağladığı avantajlar, hem bireysel kullanıcılar hem de sanayi alanında devrim niteliğinde değişiklikler yaratma potansiyeline sahip.