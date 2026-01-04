4 Ocak Ankara Su Kesintisi: ASKİ'den Açıklama

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3-4 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek geniş kapsamlı su kesintisi, bölge sakinleri için önemli bir sorun oluşturuyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Çamlıdere Barajı'ndaki gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşandığını duyurdu. Peki, su kesintisinin süresi ne olacak? Kesintiden etkilenen mahalleler ve ASKİ'nin açıklamaları haberimizde yer alıyor.

Su Kesintisinin Nedeni ve Kapsamı

ASKİ, başkentteki su kaynaklarının üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su arzını artırmak hedefleniyor. 3 Ocak 2026 tarihinde saat 20:10 itibarıyla başlayan su kesintisinin, Çankaya ilçesinin tamamını kapsayabileceği bildirildi. Bu kesintinin temel sebebi, Çamlıdere Barajı'nda gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları olarak ifade ediliyor.

Çamlıdere Barajı'ndaki Modernizasyon Çalışmaları

Çamlıdere Barajı'ndaki su alma yapısında yapılan iyileştirme çalışmaları, bölgedeki su sıkıntısının ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. ASKİ yetkilileri, bu kritik çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanacağını ve su basınç sorunlarının kalıcı olarak çözüleceğini belirtti. Bu durum, bölge sakinleri için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kesintinin Süresi ve Beklentiler

ASKİ'nin resmi verilerine göre, su kesintisinin başlangıç saati 3 Ocak 2026 – 20:15 olarak belirlenmiştir. Çalışmaların tahmini olarak 4 Ocak 2026 tarihinde saat 02:00'de tamamlanması öngörülüyor. Ancak, şebeke hattının dolması ve suyun yüksek kesimlere ulaşması sabah saatlerine kadar sürebilir. Bu nedenle, vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için hazırlık yapmaları önerilmektedir.

Çankaya'daki su kesintisi, bölge sakinleri için günlük yaşamı etkileyen bir durum olarak öne çıkıyor. ASKİ'nin yaptığı açıklamalar ve yürütülen çalışmalar, su sıkıntısının çözümü için önemli bir adım niteliği taşıyor. Vatandaşların durumu yakından takip etmesi ve gerekli önlemleri alması tavsiye ediliyor.