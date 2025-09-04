4 Eylül 2023 Altın Fiyatları: Yükseliş Devam Ediyor

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları, yatırımcılar ve alıcılar için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. 4 Eylül 2023 itibarıyla altın fiyatlarında görülen yükseliş, piyasalarda dikkat çekici bir trend oluşturdu. Gram altın, 4.000 TL sınırını aşarak 4.685 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek altın fiyatları da önemli bir artış göstererek 7.705 TL'ye kadar yükseldi. Ancak gün içerisinde hafif bir gerileme yaşanarak çeyrek altın, 7.702 TL'den işlem gördü.

Canlı Altın Tablosu ile Fiyatlar

4 Eylül 2023 tarihli canlı altın tablosunda yer alan fiyatlar ise şu şekildedir:

Gram Altın Fiyatı: Alış: 4.684,84 TL | Satış: 4.685,32 TL

Alış: 4.684,84 TL | Satış: 4.685,32 TL ONS Altın Fiyatı: Alış: 3.540,39 TL | Satış: 3.540,78 TL

Alış: 3.540,39 TL | Satış: 3.540,78 TL Çeyrek Altın Fiyatı: Alış: 7.651,00 TL | Satış: 7.702,00 TL

Alış: 7.651,00 TL | Satış: 7.702,00 TL Cumhuriyet Altını Fiyatı: Alış: 30.510,00 TL | Satış: 30.667,00 TL

Alış: 30.510,00 TL | Satış: 30.667,00 TL Yarım Altın Fiyatı: Alış: 15.302,00 TL | Satış: 15.404,00 TL

Alış: 15.302,00 TL | Satış: 15.404,00 TL Kulpulu Reşat Altın Fiyatı: Alış: 30.544,69 TL | Satış: 30.702,20 TL

Piyasalardaki Dalgalanmalar ve Beklentiler

Altın fiyatları, global ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak dalgalanmalar göstermektedir. Özellikle yatırımcılar, altın alım ve satım kararlarını bu veriler ışığında şekillendiriyor. Yüksek enflasyon oranları ve belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmekte. Önümüzdeki günlerde, uluslararası piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

Tarihsel Karşılaştırmalar

Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında, altın fiyatlarında önemli bir artış gözlemleniyor. 2022 yılında gram altın fiyatı 1.200 TL civarındayken, 2023'te bu rakamın 4.000 TL'yi aşması, yatırımcılar açısından kayda değer bir değişim anlamına geliyor. Bu durum, altın alım satımı yapmayı düşünenler için stratejik kararlar almalarını gerektiriyor.

Sonuç olarak, 4 Eylül 2023 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Piyasalardaki gelişmeler ve olası dalgalanmalar, bu değerli metalin gelecekteki seyrini belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.