25 Aralık 2025 Perşembe: Anlık Altın Fiyatları

25 Aralık 2025 Perşembe: Anlık Altın Fiyatları

25 Aralık 2025 Perşembe: Anlık Altın Fiyatları
25 Aralık 2025 Perşembe günü, altın piyasasında fiyatların nasıl şekillendiği, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın, günümüzde birçok birey için yatırım aracı olmasının yanı sıra, ekonomik dalgalanmaların etkilediği bir değer saklama aracı olarak da öne çıkmaktadır. Özellikle 2026 yılı için açıklanan asgari ücret artışı ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan önemli faktörler arasında yer alıyor.

Altın Fiyatlarında Genel Durum

Bugün gram altın, 6.169,96 TL alış fiyatı ile işlem görmeye başladı. Satış fiyatı ise 6.170,88 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşırken, altın alım satımı yapan bireylerin dikkatle takip etmesi gereken veriler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan piyasa dalgalanmaları, altın fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürmesine neden oldu.

Diğer Altın Türlerinin Fiyatları

25 Aralık 2025 itibarıyla diğer altın türlerinin güncel fiyatları da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın, 10.004,00 TL alış ve 10.255,00 TL satış fiyatları ile işlem görürken, yarım altının alış fiyatı 19.989,00 TL, satış fiyatı ise 20.504,00 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını ise 40.003,00 TL'den alınırken, 40.819,00 TL'den satılmaktadır. ONS altın fiyatları ise alışta 4.478,98 TL, satışta ise 4.479,65 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 22 ayar bilezik fiyatları 5.687,01 TL alış ve 5.750,41 TL satış olarak güncellenmiştir.

Ekonomik Gelişmelerin Etkisi

Altın fiyatlarındaki bu değişimlerin ardında yatan sebepler arasında, hem ulusal hem de uluslararası ekonomik faktörler bulunuyor. 2026 asgari ücretinin net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak belirlenmesi, Türkiye'deki ekonomik yapının yeniden şekillenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli unsur olarak dikkat çekiyor. Yatırımcılar, bu süreçte altın alım satım kararlarını verirken, piyasaların genel seyri ve ekonomik verileri dikkate alıyor.

25 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği ve piyasalardaki dalgalanmaların ne yönde ilerleyeceği, yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor. Altın, güvenli liman olarak değerlendirildiği için, ekonomik belirsizlik dönemlerinde daha fazla ilgi görmekte ve yatırımcıların radarında yer almaktadır.

