2026 Yılı Yarıyıl Tatili Tarihleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği tatil tarihlerinin netleşmesini sağladı. 8 Eylül 2025'te ders başı yapan öğrenciler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yarıyıl tatilinin hangi tarihlerde başlayacağını öğrenmek adına heyecanla bekliyor. "15 tatil" olarak da bilinen bu dönem, öğrencilerin yoğun bir akademik yıl içerisinde dinlenme fırsatı bulmalarını sağlıyor.

2026 Yılı Yarıyıl Tatili Takvimi

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2026 yılı yarıyıl tatili tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Birinci dönemin sonu, 16 Ocak 2026 Cuma günü karne günü ile sona erecek. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu iki haftalık dinlenme süresi, öğrenciler için büyük bir önem taşıyor; zira bu dönem, akademik yıla verilen en uzun ara olarak öne çıkıyor.

İkinci Dönem ve Ara Tatil Bilgileri

Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler için bu dönem, öğrenim hayatlarının devamı açısından kritik bir süreç olacak. İkinci dönemde ayrıca, bahar aylarında bir ara tatil daha yer alacak. Bu ara tatil, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve öğrencilerin bu dönemde de dinlenme fırsatı bulmaları sağlanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 tarihinde yaz tatilinin başlamasıyla sona erecek. MEB'in belirlediği bu takvim, hem öğrencilerin hem de velilerin planlamalarını yapabilmesi açısından önemli bir rehber niteliği taşıyor. Eğitim sürecinin düzenli ve verimli bir şekilde devam etmesi için bu tarihlerin önemi büyük. Öğrencilerin yarıyıl tatili için sabırsızlandığı bu dönemde, ailelerin de tatil planlarını yapmaları bekleniyor.