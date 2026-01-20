2026 Ramazan Ayı ve Bayram Tarihleri Açıklandı

2026 yılında "On Bir Ayın Sultanı" olarak bilinen Ramazan ayının başlangıcı ve önemli tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle kesinleşti. Milyonlarca Müslüman, oruç ibadetine başlamak için geri sayım yaparken, Ramazan Bayramı'nın tarihleri de merakla bekleniyor.

2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Diyanet takvimine göre, 2026 Ramazan ayının ilk sahuru 19 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Aynı gün, oruç tutmaya başlayacak olan Müslümanlar, bu önemli ayın manevi atmosferine adım atacaklar. Ramazan ayı, 19 Şubat 2026'da başlayarak, 19 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kadir Gecesi ve Arefe Günü

Ramazan ayının manevi yönü açısından önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gecesine denk geliyor. Bu gecenin önemi, Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıyla ilişkilidir. Ayrıca, Ramazan ayının arefe günü de 19 Mart 2026 tarihinde olacaktır. Arefe günü, Müslümanlar için dua ve ibadetle geçirecekleri özel bir dönemdir.

Ramazan Bayramı Tarihleri

Ramazan Bayramı, 2026 yılında 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram, toplamda üç gün sürecek ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek. Ramazan Bayramı, her yıl olduğu gibi, sevinç, paylaşma ve kardeşlik duygularının ön planda olduğu bir zaman dilimidir.

2026 Yılına Ait Diğer Önemli Dini Günler

2026 yılında gerçekleşecek olan diğer önemli dini günler arasında Miraç Kandili 15 Ocak, Berat Kandili 2 Şubat, Kadir Gecesi 16 Mart, Kurban Bayramı 27-30 Mayıs ve Mevlid Kandili 24 Ağustos tarihleri yer almaktadır. Bu tarihler, Müslümanlar için ibadet ve manevi değerlere odaklanma fırsatı sunmaktadır.

2026 Ramazan ayı ve bayramında, birçok kişi toplumsal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerine katılacak, sevdikleriyle bir araya gelerek bu özel günlerin tadını çıkaracaklar.