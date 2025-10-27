2026 Ocak Ayında En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

2026 yılının Ocak ayına yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü yeni maaş artışlarında. Eylül ayında açıklanan enflasyon oranı, beklenenden yüksek bir rakamla yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Bu durum, emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını da etkiliyor. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25 ile 29 arasında belirlerken, piyasa katılımcıları bu oranı yüzde 30 seviyelerinde öngörüyor. Bu verilere dayanarak, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında yaklaşık yüzde 11,42 oranında bir artış yapılması bekleniyor.

Geçmişteki Artışlar ve Eylül Ayı Enflasyonu

Geçtiğimiz dönemde en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 16.881 TL'ye yükseltilmişti. Eylül ayında gerçekleşen enflasyon artışı, emeklilerin maaş beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde Eylül ayı için enflasyon oranı yüzde 2,04 olarak öngörülürken, Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı ankette bu rakam yüzde 2,47 olarak tahmin edilmişti. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyonu, beklentilerin üzerinde kalarak yüzde 3,23 olarak belirlendi.

Yıl Sonu Enflasyon Tahminleri

Merkez Bankası'nın Üçüncü Enflasyon Raporu'nda, 2025 yılı sonu enflasyonu için tahminler yüzde 25 ile 29 arasında yer alıyor. Piyasa katılımcıları ile gerçekleştirilen beklenti anketlerinde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 29,86 ve yüzde 30,09 olarak öngörülüyor. Bu tahminler, emeklilerin Ocak ayındaki maaş artışlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynuyor.

2026 Ocak Ayında Beklenen Maaş Artışları

2025 yılı enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse, 2026 Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon oranında, yani yaklaşık yüzde 11,42 oranında artış gösterecek. Bu durumda, en düşük emekli maaşının 2025 yılının Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışlarla birlikte nasıl değiştiği de dikkat çekiyor. Geçen yıl, en düşük emekli maaşı Ocak ayında yüzde 15,75 artışla 14.469 TL'ye, Temmuz ayında ise yüzde 16,67 artışla 16.881 TL'ye yükseltilmişti. Eğer 2025 yılı enflasyonu yüzde 30 seviyesinde kalırsa, en düşük emekli maaşının 2026 Ocak ayında 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 18.809 TL'ye çıkması öngörülüyor.