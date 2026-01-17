2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı

2025-2026 eğitim öğretim yılına dair önemli tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma planı doğrultusunda belirlendi. Öğrencilerin merakla beklediği okulların açılış ve tatil tarihleri, eğitim hayatını etkileyen kritik bilgiler sunuyor. Bu yıl, ilk dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona ererken, yılın ilk karneleri de bu tarihte verilecek.

Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak?

Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler, 30 Ocak 2026 Cuma gününe kadar bu tatilde kalacak. Bu süre zarfında örgün eğitim kurumlarında yarıyıl tatili uygulanacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler için 15 günlük bir tatil planlandığı belirtildi. Hafta sonlarının da eklenmesiyle, öğrenciler Ocak ayının ikinci yarısında okullardan uzak kalacak.

İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ve öğretmenler, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek yarıyıl tatilinin ardından, hafta sonu izninin ardından ders başı yapacak. İkinci dönemin başlangıç tarihi, tüm eğitim kademeleri için eş zamanlı olarak belirlenmiş olup, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullar 2 Şubat 2026 tarihinde eğitim faaliyetlerine devam edecek.

Ara Tatil ve Yarıyıl Tatilinin Önemi

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu süreçte okullarda bir haftalık ara tatil uygulanarak dersler geçici olarak durdurulmuştu. Yılın ilk uzun tatili olan yarıyıl tatili ise, 19 Ocak 2026'dan itibaren başlayacak ve 30 Ocak 2026'da sona erecek. Öğrenciler, kasım ayındaki ara tatilin ardından bu dönemde de dinlenme fırsatı bulacaklar.

Yaz Tatili ve Yeni Eğitim Yılı

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 2 Şubat 2026'da başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten itibaren üç aylık yaz tatili dönemi başlayacak. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yeni bir eğitim takvimi uygulanacak. Belirlenen tarihler, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki resmi ve özel eğitim kurumları için geçerli olacak.