2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ara Tatil Tarihleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini duyurarak öğrenciler ve velilerin merakla beklediği ara tatil tarihlerini belirledi. Uzun bir ders döneminin ardından öğrencilerin dinlenme fırsatı bulacağı bu tarihler, tatil planları yapmayı kolaylaştırdı. 2025-2026 eğitim yılında ara tatil sistemi, önceki yıllarda olduğu gibi devam edecek.

Kasım Ara Tatili Ne Zaman Başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilecek ilk ara tatil, Kasım ayında yapılacak. Öğrenciler, 7 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte 10-14 Kasım tarihleri arasında sürecek olan ara tatiline başlayacaklar. Bu süreç, yoğun ders temposuna bir mola vererek öğrencilerin dinlenmesine olanak tanıyacak. 17 Kasım Pazartesi günü ise öğrenciler, eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

Yarıyıl ve İkinci Dönem Tatil Tarihleri

Birinci dönemin sona ermesiyle birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde karneler 16 Ocak 2026 Cuma günü verilecek. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayarak 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim dönemi tamamlanacak. Bunun yanı sıra, ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Bu takvimle birlikte, öğrencilerin yıl boyunca dinlenme ve yeniden enerji toplama fırsatı bulacakları düşünülüyor. Öğrenciler ve veliler, belirtilen tarihler doğrultusunda tatil planlamalarını yaparak ara tatil döneminin keyfini çıkarabilecekler.