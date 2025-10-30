Dolar
14
14
200 Metrelik Bayrakla Cumhuriyet Yürüyüşü
Antalya'nın Serik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı, büyük bir coşkuyla kutlandı. Özel olarak hazırlanan 200 metrelik Türk bayrağı, yürüyüşe katılan vatandaşlar tarafından taşınarak etkinliğe görkemli bir atmosfer katıldı. Bu anlamlı yürüyüş, hem Cumhuriyet Bayramı'nın ruhunu yansıtmak hem de toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Fener Alayı ve Kutlamalar

Dün akşam gerçekleştirilen fener alayı, Serik'in toptancı hali önünde başladı ve Çınaraltı Meydanı'na kadar devam etti. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar marşlar söyleyerek ve sloganlar atarak Cumhuriyet coşkusunu paylaştı. Meşalelerle aydınlatılan yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar sunarken, Türk bayrağının dalgalanması da görsel bir şölen oluşturdu.

Yerel Sanatçılarla Coşku Dolu Anlar

Fener alayının ardından etkinlik alanında yerel sanatçıların sahne aldığı konserler düzenlendi. Katılımcılar, şarkılara eşlik ederek bayram coşkusunu daha da derinleştirdi. Konserler, halkın bir araya gelip eğlenmesi ve Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını kutlaması açısından önemli bir role sahipti. Yerel sanatçıların performansları, etkinliğin coşkusunu artırırken, halkın kalabalık oluşturması da kutlamalara renk kattı.

Bu yılki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Serik'teki toplumsal birlikteliği pekiştirirken, Cumhuriyet'in değerlerini yaşatma ve gelecek nesillere aktarma amacını da taşıdı. 29 Ekim, yalnızca geçmişin değil, geleceğin de inşasında önemli bir dönüm noktası olma özelliğini koruyor.

