19 Eylül Cuma Namazı Saatleri ve Kılınışı

19 Eylül 2025 Cuma günü, milyonlarca Müslüman için önemli bir ibadet olan Cuma namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre, bu günde Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar için saatler belirlenmiştir. Cuma namazının nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu ve hangi surelerin okunduğu gibi konular da merak edilmektedir. İşte detaylar.

Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak?

19 Eylül 2025 Cuma günü, İstanbul'da Cuma namazı saati 13:03 olarak belirlenmiştir. Ankara'da namaz saati 12:47, İzmir'de ise 13:10'da kılınacaktır. İbadetlerini zamanında yerine getirmek isteyenler için bu saatler büyük önem taşımaktadır.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

Cuma namazı, haftalık olarak cemaatle birlikte kılınan ve hutbe ile birlikte eda edilen özel bir ibadettir. Diğer vakit namazlarından farklı olarak, Cuma namazının icrası belirli bir düzen ve şekle sahiptir. Camiye abdestli olarak gelen cemaat, öncelikle 4 rekat ilk sünnet namazını kılar. Ardından imam hutbeye çıkarak topluluğa İslami öğütler verir. Hutbenin sona ermesinin ardından, cemaatle birlikte 2 rekat farz namaz kılınır. Farz namazının ardından bireysel olarak 4 rekat son sünnet eda edilir. Bu şekilde Cuma namazı tamamlanmış olur. Namaz sırasında ellerin bağlanması, rükû, secde ve oturuşlar gibi rükünlerde çeşitli dualar ve tesbihatlar okunur.

Cuma Namazı Kaç Rekat?

Cuma namazı toplamda 10 rekat olarak kılınmaktadır. Bu rekatlar şu şekildedir: 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz (cemaatle) ve 4 rekat son sünnet. Bazı alimler, Cuma namazının ardından vaktin sünneti olarak 4 rekat daha kılınmasını önermektedir. Ancak, asıl şekliyle Cuma namazı iki sünnet ve iki farz ile toplamda on rekatlık bir ibadet olarak kabul edilmektedir.

Cuma Namazı Ne Kadar Sürer?

Cuma namazı, hutbe ile birlikte genellikle 45 dakika ila 1 saat arasında sürmektedir. İmamın hutbe süresi, caminin yoğunluğu ve cemaatin katılımı gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hutbenin süresi genellikle 15-20 dakika, namaz süresi ise sünnetlerle birlikte 20-30 dakika civarında olmaktadır. Zaman yönetimini doğru yapmak isteyen vatandaşların, namaz öncesinde camiye en az 10-15 dakika önceden gelmeleri önerilmektedir.

Cuma Namazında Okunacak Sureler

Cuma namazı sırasında, hem imamın hem de bireysel olarak kılınan sünnetlerde bazı sureler ve dualar okunmaktadır. Namazda sıklıkla yer verilen bölümler arasında Sübhaneke, Fatiha Suresi, İhlas, Felak, Nas ve Tebbet sureleri bulunmaktadır. İmam, farz namazda genellikle Fatiha'dan sonra Kur'an'dan kısa bir sure veya ayet okur; cemaat ise bu sırada sessizce dinler. Sünnetlerde ise bireysel olarak bu dualar okunur.

Cuma Namazı Farz mı?

Cuma namazının farz olduğu, hem Kur'an hem de sünnetle sabit bir durumdur. Özellikle erkekler için camide kılınması farz-ı ayın olarak kabul edilmektedir. Kadınlar için ise Cuma namazı farz değildir ve evlerinde öğle namazını kılmaları caizdir. Cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz (cemaatle) ve 4 rekat son sünnet olarak kılınmaktadır. Bazı alimler, öğle vakti yerine geçen bu namazın ardından ihtiyaten 4 rekat daha öğle niyetiyle kılınmasını tavsiye etmektedir.