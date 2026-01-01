Dolar
1 Ocak 2026 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar Oldu?

1 Ocak 2026 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar Oldu?

Yayınlanma
14
1 Ocak 2026 Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar Oldu?
Okunma Süresi: 2 dk

2026 yılına hızlı bir giriş yapan altın, özellikle ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 1 Ocak 2026 Perşembe sabahı itibarıyla Sakarya'da 24 ayar gram altın fiyatı 6 bin 530 TL seviyesine yükselerek, yeni yılın ilk gününde rekor bir fiyat tespit etti. Bu durum, yatırımcılar arasında altının "güvenli liman" olarak algılanmasının devam ettiğini gösteriyor.

Yeni Yılın İlk Altın Fiyatları

Sakarya'daki kuyumcularda belirlenen fiyatlar, Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği (SAKUYDER) verilerine dayanmaktadır. 2025 yılının son günlerinde gözlemlenen dalgalanmalar, yeni yılın başlangıcında sınırlı bir yükselişe dönüşmüştür. Şehirdeki güncel altın fiyatları ise şu şekildedir:

Altın Türü
Alış Fiyatı (TL) - Satış Fiyatı (TL)
24 Ayar Gram Altın - 6.050 - 6.530
22 Ayar Gram Altın - 5.560 - 6.125
Ata Lira - 40.740 - 42.940
Çeyrek Altın - 9.780 - 10.330
Yarım Altın - 19.560 - 20.660
Ziynet Lira (Tam) - 39.120 - 41.320

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Yılın ilk gününde Çeyrek Altın fiyatının 10 bin 330 TL'ye yükselmesi, yatırımcıların altına olan talebinin arttığını göstermektedir. Ayrıca, birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin tercihi olan Ata Lira, 42 bin 940 TL'den işlem görmektedir. Uzmanlar, küresel piyasalardaki altın ons fiyatlarının güçlü kalmasının, iç piyasadaki gram ve ziynet grubu fiyatlarını olumlu yönde etkilediğini belirtmektedir.

Altın fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra, yerel işçilik maliyetleri de rol oynamaktadır. Belirtilen rakamlar, yerel kuyumcuların referans fiyatlarıdır ve serbest piyasa koşulları nedeniyle farklılıklar gösterebilir.

