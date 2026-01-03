Dolar
15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı: Bakan Göktaş Tarih Verdi

15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı: Bakan Göktaş Tarih Verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giriş yapamayacaklarını duyurdu. Bu düzenleme, ay sonu itibarıyla uygulanmaya başlayacak ve çocukların çevrimiçi güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Düzenlemenin Uygulama Tarihi

Bakan Göktaş, Hande Aydemir ile gerçekleştirdiği "Şimdi Konuşalım" programında, düzenlemenin önemine vurgu yaptı. Göktaş, "Bu konu bütün dünyanın konuştuğu bir mesele. Ancak bu bir internet yasağı değil, sosyal medya ve oyun yasaklamasıdır. Biz de bunu ay sonu itibarıyla hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çocukların Korunması Amacıyla

Düzenlemenin arka planında, internetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ve pedofili gibi zararlı içeriklere karşı alınacak önlemler yatıyor. Bakan, "13 yaşındaki bir çocuk, internette 55 yaşındaki biriyle oyun oynayabiliyor ve karşısındaki kişinin yaşını bilmiyor. Buna artık izin verilmeyecek" şeklinde konuştu. Bu önlemlerle birlikte, çocukların güvenli bir çevrimiçi deneyim yaşaması hedefleniyor.

Denetim ve İzleme Süreçleri

15 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan girmesi engellenecek. Bu platformların devlet tarafından denetleneceğini belirten Bakan Göktaş, çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına da izin verilmeyeceğini vurguladı. Bu sayede, çocukların çevrimiçi ortamlarda daha güvende olmaları amaçlanıyor.

İnternetin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Bakan Göktaş, internetin çocukların eğitim hayatını olumsuz etkilediğini, bunalım ve stres yaşadıklarını dile getirdi. Örneğin, popüler oyun platformu Roblox’un Türkiye'deki 9,5 milyon aboneliğinin çocukların zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Göktaş, çocukların sosyal medya ve oyun platformlarında gizli kimliklerle yer almasının, zararlı ve yozlaştırıcı akımlara yönlendirilmesine neden olduğunu ifade etti.

Son olarak, Bakan Göktaş, 18 yaşından önce oy kullanmanın veya ehliyet almanın mümkün olmadığını, ancak 12-13 yaşındaki çocukların sosyal medya ve oyun platformlarına serbestçe girebildiğinin altını çizerek, devletin çocukları korumak adına gerekli tüm müdahaleleri yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

