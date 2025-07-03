Altın fiyatları, ABD’den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla yükselişe geçti. Gram altın, yeni güne yüzde 0,3 artışla 4 bin 305 liradan başladı.

Çeyrek altın 7 bin 50, cumhuriyet altını 28 bin 100 lira

Dün ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü 4 bin 285 liradan tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın 7 bin 50 liradan, cumhuriyet altını ise 28 bin 100 liradan satılıyor.

Ons altın yatay seyretti

Altının ons fiyatı yeni günde 3 bin 357 dolardan yatay bir seyir izliyor. Piyasalarda gözler bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda.

İstihdam verileri Fed beklentilerini şekillendiriyor

ABD’de dün açıklanan özel sektör istihdam verisi, Haziran ayında 33 bin kişilik azalmaya işaret etti. Mart 2023’ten bu yana ilk kez düşüş kaydeden veri, iş gücü piyasasında yavaşlamaya dair sinyal verdi.

Analistler, bugünkü tarım dışı istihdam raporunun, Fed’in faiz indirimi zamanlamasına dair önemli ipuçları sunabileceğini belirtiyor. Beklentilerin altında kalacak verilerin, altın fiyatlarını destekleyici etki yapabileceği ifade ediliyor.

Teknik seviyeler kritik önemde

Uzmanlara göre, ons altında 3 bin 360 dolar seviyesi direnç, 3 bin 300 dolar seviyesi ise kısa vadede destek olarak öne çıkıyor. Gün içerisinde ABD verilerine bağlı olarak piyasalarda hareketliliğin artması bekleniyor.