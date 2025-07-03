İzmir’in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor.

Gece boyunca karadan müdahale edildi

Yangın, dün öğle saatlerinde Ildır Mahallesi yakınlarında tarım alanında çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ormanlık bölgeye sıçradı. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları devre dışı kaldı ve ekipler gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale etti.

Sabah havadan müdahale yeniden başladı

Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 6 helikopterle havadan müdahale yeniden başladı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem orman ekipleri hem de çevre belediyelerden destek gelen kara ekipleri yoğun çaba harcıyor.

Üç mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgede bulunan üç mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Yetkililer, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti. Bölgede riskli alanlar ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı.

Rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor

Bölgedeki şiddetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Ekipler, alevlerin yeniden tarım alanlarına ve yerleşim bölgelerine ulaşmaması için kritik noktalarda yoğun müdahalede bulunuyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmaları sırasında bölgedeki vatandaşlara yangın bölgesine yaklaşmamaları çağrısı yapıldı.