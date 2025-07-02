Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,2’lik artışla 4 milyon 296 bin liradan tamamladı.

Gün içinde en düşük 4 milyon 263 bin 504 lira, en yüksek ise 4 milyon 296 bin lira seviyeleri görüldü. Önceki gün 4 milyon 286 bin liradan kapanan altın fiyatı, bugünkü yükselişle yeni zirvesine yaklaşmış oldu.

Altın işlem hacmi 1,2 milyar lirayı aştı

KMKTP'de altın piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 206 milyon 754 bin 218 lira olurken, işlem miktarı ise 282,19 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 235 milyon 508 bin lirayı geçti. Toplamda 19 işlem gerçekleştirildi.

Günün öne çıkan kurumları

Bugünkü işlemlerde en fazla işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

Uluslararası ons fiyatı 3.346 dolar seviyesinde

Altının ons fiyatı da gün içinde 3.339,50 ila 3.350 dolar bandında hareket ederken, kapanış 3.346,45 dolar seviyesinden gerçekleşti.

Ağırlıklı ortalama kilogram fiyatı ise 4 milyon 271 bin 650 lira olarak hesaplandı.