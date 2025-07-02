DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve kalıcı barışın sağlanması için PKK’nın silah bırakması ve anayasal adımların hızla atılması gerektiğini söyledi.

“Bir silah bırakma süreci yaşanıyor. Umarım bu süreç hızlıca gerçekleşir, provokasyonlara gelmez. Gecikmeden silah bırakma ve anayasal düzenlemeler yapılmalı,” diyen Gergerlioğlu, çözüm sürecinin yeniden canlandırılması gerektiği yönünde mesaj verdi.

Madımak olayını hatırlattı, linç diline tepki gösterdi

Gergerlioğlu, 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yaşanan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği acı olayın yıldönümünde, Türkiye'de linç kültürünün hâlâ sona ermediğini ifade etti.

Son günlerde bir dergide yayınlanan karikatür üzerinden gelişen tepkilere işaret eden Gergerlioğlu, hükümet üyelerini eleştirerek, “Hukuk devleti ayaküstü cezalarla yönetilemez. Bakanlar halkı değil, hukuku esas almalı” dedi.

İçişleri Bakanı’na: Ceza yargının işidir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarını hedef alan Gergerlioğlu, “Siz güvenlikten sorumlusunuz, cezayı ayaküstü verme yetkiniz yok. Yargı kararı olmadan kimse suçlu ilan edilemez,” diyerek tepki gösterdi.

Polis müdahalelerinde orantısız güç kullanıldığını savunan Gergerlioğlu, dergi çalışanlarının gözaltına alınma biçiminin hukukla bağdaşmadığını belirtti.

Dergi için “Filistin duyarlılığı olan yayın” vurgusu

Karikatürün amacının çarpıtıldığını öne süren Gergerlioğlu, ilgili derginin geçmişte Filistin özel sayılarıyla duyarlılık gösterdiğini, bu bağlamın göz ardı edilerek kriminalize edildiğini savundu.

“Düşünce ve ifade özgürlüğü cezalandırılmamalı. Tepkiler sağduyulu ve hukuki sınırlar içinde kalmalı,” dedi.