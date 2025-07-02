Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki karşılıklı ticaretin yılın ilk yarısında yüzde 26,5 artış gösterdiğini açıkladı. Geçen yıl toplam 2,2 milyar doları aşan ticaret hacminin, bu yılın sonunda 3 milyar doları geçmesi bekleniyor.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Türkmenistan-Türkiye Ticaret Fuarı ve F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Üretim Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katılan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini vurguladı.

Ticarette hedef: 5 milyar dolar

Bolat, “Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için yoğun çalışıyoruz. Bu yılki artış sevindirici. Mevcut ivmeyle 3 milyar doların aşılması kuvvetle muhtemel” dedi.

Türk müteahhitlik sektörünün Türkmenistan’daki başarısına da değinen Bolat, ülkede bugüne kadar 54 milyar dolar değerinde 1100 projenin Türk firmaları tarafından tamamlandığını belirtti. Ayrıca, Türkmenistan doğal gazının swap anlaşmalarıyla Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması için yeni adımlar atıldığını duyurdu.

Tarım ve gıda sektöründe güçlü dış ticaret fazlası

F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın onur ülkesinin Türkmenistan olduğunu söyleyen Bolat, Türkiye’nin tarım ve gıda sanayisindeki büyüklüğünün 74 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Türkiye’nin bu alanda Avrupa’da lider, dünyada ise ilk 10’da yer aldığını kaydeden Bolat, “Tarım ve gıda ihracatımız 32,5 milyar dolara yükseldi. Bu alanda net 11 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız var” dedi.

Fındık, un, makarna, kuru meyve, ayçiçek yağı ve bulgur gibi birçok üründe Türkiye’nin dünyada ya birinci ya ikinci sırada olduğunu belirten Bolat, üretici ve ihracatçılara teşekkür etti.

Fuarlara destek sürecek

Ticaret Bakanı, geçen yıl tarım ürünleri alanında 11 sektörel ticaret heyeti, 66 milli fuar ve 198 bireysel fuar katılımına destek verdiklerini belirtti.

Ayrıca, Türkmenistan’daki Türk İhraç Fuarı’nın 13-15 Şubat 2026 tarihlerinde Aşkabat’ta düzenleneceğini açıklayan Bolat, iki ülke arasındaki fuar iş birliklerinin gelenekselleşmesini hedeflediklerini söyledi.