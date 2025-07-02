Gazze Şeridi’nde sabah saatlerinden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında en az 44 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin 15’i, insani yardım beklerken hedef alındı.

Saldırılar, Gazze’nin kuzeyinden güneyine kadar birçok noktada sivilleri hedef aldı. Sağlık kaynakları, ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.

Yardım noktalarına ve çadırlara saldırı

Gazze’nin orta kesimindeki Selahaddin Caddesi’nde insani yardım almak üzere toplanan kalabalığın üzerine düzenlenen saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 50'den fazlası da yaralandı.

Han Yunus kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı üç çadır bombalandı. Bu saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Aynı kentte Mevasi bölgesindeki bir eve yapılan saldırı ise 2 can aldı.

Gazze kentinden Refah’a her yerde saldırı

Gazze kentinde düzenlenen hava saldırısında 5 kişi öldü. Han Yunus’un merkezinde ise 3 kişi yaşamını yitirirken, kent genelinde enkaz altından 2 cenaze çıkarıldı.

Deyr el-Belah kentinde sivilleri hedef alan saldırıda 5 Filistinli, Refah kentinde ise yardım almaya çalışan 5 kişi öldü.

İnsani felaket büyüyor

İsrail’in yardım girişlerini kısıtlaması ve yerinden edilen sivilleri doğrudan hedef alması, Gazze’deki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Uluslararası kuruluşlar, özellikle yardım noktalarının vurulmasını “savaş suçu” olarak değerlendirirken, bölgeye engelsiz insani erişim sağlanması için çağrılarını sürdürüyor.