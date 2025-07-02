Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin gelecek vizyonuna dair önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, "Pusulamız, bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılı'nın tüm ihtişamıyla inşasıdır." ifadelerini kullanarak hem geçmişe hem de geleceğe vurgu yaptı.

Vesayetle mücadele ve halk iradesi vurgusu

Cumhurbaşkanı, geçmişte yapılan reformlara da değinerek, “Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik.” sözleriyle AK Parti iktidarının mücadelesini hatırlattı.

Bu söylem, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yalnızca ekonomik ya da teknolojik değil, aynı zamanda demokratik bir çerçeveye dayandığını ortaya koyuyor.

CHP’ye sert eleştiri: “Sorunu kendinde ara”

Konuşmasının bir bölümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de doğrudan hedef alan Erdoğan, “Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan, sorunu başkasında değil, kendinde ara.” diyerek muhalefetin tavrını eleştirdi.

Bu çıkış, son günlerde siyasette yaşanan gerilimlere doğrudan bir yanıt olarak yorumlandı. Erdoğan’ın bu sert söylemi, yerel seçim sonrası muhalefete yönelik yeni bir siyasi stratejinin işaretleri arasında değerlendiriliyor.

Türkiye Yüzyılı mesajı siyasetin merkezinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği “Türkiye Yüzyılı” söylemi, iktidarın yeni dönem vizyonunu simgeliyor. Kadim değerler vurgusu ise bu vizyonun toplumsal ve kültürel yönünü ön plana çıkarıyor.

Bu çerçevede, liderlik okulları gibi programlar üzerinden partinin ideolojik ve stratejik çizgisini genç kuşaklara aktarma çabası dikkat çekiyor.