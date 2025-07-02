TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve beraberindeki heyeti Meclis’te ağırladı. Görüşmede Kıbrıs meselesine dair net mesajlar verildi.

“Kıbrıs davası bizim için bir sorumluluktur”

Hulusi Akar, görüşmede yaptığı açıklamada, Kıbrıs davasını sadece bir dış politika meselesi değil, milli bir mesele olarak gördüklerini ifade etti. Akar, "Kıbrıs davasını tanıtmaya devam edeceğiz. Bu bizim için bir görevdir. Kıbrıs Türk halkının yanındayız, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

“Barış herkes için geldi, bunun kıymeti bilinmeli”

Akar, 1974 Barış Harekâtı’na da değinerek, "Bu harekât sadece Kıbrıslı Türklere değil, adadaki tüm halka barış getirdi. O günden bu yana huzur varsa, bunun sebebi Türkiye’nin kararlılığıdır" diye konuştu. Akar, Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonları ise büyük bir haksızlık olarak niteledi.

Kalkınma vurgusu ve destek mesajı

Kıbrıs’ın güvenlik boyutunun yanında kalkınmasının da önemli olduğunu vurgulayan Akar, bu alanda da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Öztürk: Türkiye her zaman yanımızda

KKTC heyetinin başındaki Yasemi Öztürk ise, Türkiye’nin desteğinin Kıbrıs Türkleri için vazgeçilmez olduğunu belirterek, “1974 Harekâtı sadece kuzeye değil, güneye de barış getirdi. Biz savaş istemiyoruz ama birlik gücümüzü her platformda göstermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Ortak duruş önemli”

Öztürk, Türkiye ile sürdürülen temasların savunma ve siyasi anlamda büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Birimize sataşırsanız hepimiz birlikteyiz mesajını vermek önemli. O nedenle bu temasları çok kıymetli buluyorum” dedi.