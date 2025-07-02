Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde, yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan makilik alan yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Rüzgar yangını hızla yaydı

Bölgeden gelen bilgilere göre, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına ve tarım seralarına yaklaşması üzerine çevrede büyük panik yaşandı.

Ekipler hızla bölgeye sevk edildi

İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına havadan helikopterlerle, karadan ise arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

Müdahale sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, bölgede rüzgarın etkisinin devam etmesi ekiplerin işini zorlaştırıyor. Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.