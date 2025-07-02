Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye’nin en büyük lavanta bahçelerinden biri olan Karatay Lavanta Bahçesi'nin temmuz ayı boyunca ziyaretçilere açık olduğunu belirterek, bu yıl 500 bin kişinin bahçeyi ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Moloz alanından lavanta tarlasına dönüşüm

Kılca, gazetecilerle bir araya geldiği Lavanta Bahçesi’nde yaptığı açıklamada, projenin 5. yılında olduklarını hatırlatarak, “2020’de diktiğimiz fidanlar artık daha da gürleşti. Burası önceden moloz dökülen atıl bir alandı. Biz bu alanı temizleyip lavantayla buluşturduk ve üretime kazandırdık” dedi.

Temmuz boyunca açık, 4-5-6 Temmuz’da etkinlik var

Temmuz ayı boyunca ziyarete açık olan Karatay Lavanta Bahçesi, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde “Karatay Lavanta Günleri”ne ev sahipliği yapacak. Kılca, bu özel günlerde ziyaretçilere çeşitli sürprizlerin hazırlandığını belirterek, “İnşallah burası cıvıl cıvıl olacak” dedi.

Tek parçada 340 dönüm lavanta bahçesi

Kılca, lavanta bahçesinin yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgeye ekonomik ve turistik katkı sağladığını da ifade etti. “Burada belki sadece bir kısmını görüyorsunuz ama 340 dönüm tek parça bir lavanta bahçesinden söz ediyoruz. Ziyaretçilerimiz bu güzelliğe hayran kalacaklar” diye konuştu.