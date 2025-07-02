Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Çin Medya Forumu’nda yaptığı konuşmada, küresel barış ve istikrar için hakikat ve adalet temelli bir medya düzeninin kurulmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

“Daha adil bir dünya çağrısı tüm insanlığa sesleniştir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "daha adil bir dünya" çağrısını hatırlatan Altun, bu vizyonun sadece Türkiye için değil, tüm dünya toplumları için umut olduğunu vurguladı. Türkiye'nin çatışma ve krizlerde her zaman barıştan yana aktif rol üstlendiğini belirten Altun, “Türkiye, herkes için barış ve refahın mücadelesini veriyor” dedi.

“Türkiye-Çin ilişkileri medeniyet temelli ilerliyor”

Altun, Çin ile olan ilişkilerin 2010 yılından bu yana “stratejik ortaklık” seviyesinde sürdüğünü ve yalnızca ekonomik değil kültürel düzeyde de derinleştiğini belirtti. Çin’in Türkiye’ye 6 Şubat depremleri sonrası gösterdiği dayanışmayı hatırlatarak, “Bu işbirliği, iki büyük medeniyetin ortak vicdanıdır” dedi.

“Dezenformasyon küresel bir güvenlik tehdidi”

Yeni iletişim teknolojilerinin bilgiye erişimi kolaylaştırmakla birlikte manipülasyon ve dezenformasyonu da hızlandırdığını ifade eden Altun, “Bugün bilgiye ulaşmak kolay ama hakikate ulaşmak zor. Dezenformasyon, sadece bir ülkenin değil, tüm küresel kamuoyunun sorunu haline geldi” diye konuştu.

“Medya toplumları yakınlaştırmalı”

Altun, medya organlarının sadece haber aktaran yapılar değil, aynı zamanda toplumsal anlayış, diyalog ve dayanışmayı güçlendiren araçlar olduğunu belirtti. “Doğru kullanıldığında medya ayrıştırmaz, birleştirir. Bu anlayışla hareket etmeliyiz” dedi.

“Türkiye-Çin Medya Forumu, hakikatin sesi olmalı”

İletişim Başkanlığı olarak medya diplomasisi, dezenformasyonla mücadele ve kamuoyu bilgilendirmede aktif rol üstlendiklerini ifade eden Altun, “Bu forum sadece iki ülke arasında değil, küresel medya alanında da daha adil, daha dayanıklı bir iletişim yapısının inşası için önemli bir adımdır” değerlendirmesinde bulundu.

Altun konuşmasını, “Hakikatin izinde, insan onurunu esas alan bir medya düzeni için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.