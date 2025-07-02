Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çatalağıl Mahallesi’nde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ekipler kısa sürede müdahale etti

Yangın ihbarının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevlere, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 22 personelle hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede olası yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.