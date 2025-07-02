Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 12 ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik yürütüldü.

12 ilde 14 adrese eş zamanlı baskın

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 şüphelinin kimliğini belirledi. 12 ilde 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor.

Çok sayıda dijital materyale el konuldu

Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere el konuldu. Aramalarda 17 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 5 USB bellek, 17 SIM kart, 3 harici hard disk, 10 CD ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.

Soruşturma genişletiliyor

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Operasyonun detaylarına ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.