CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan ve Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakan Madımak Katliamı’nın 31. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı.

“Adalet yerini bulana kadar bu mücadele sürecek”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Adalet yerini bulana, Madımak bir utanç müzesi olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin iç barışına dün de bugün de döşenen mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler ve çocuklar temizleyemez. O mayınları, biz ellerimizle temizleyeceğiz.”

Madımak davası toplumsal hafızada tazeliğini koruyor

CHP liderinin açıklaması, yıllardır kamuoyunda tartışılan ve “Madımak Oteli’nin müze yapılması” yönündeki talepleri yeniden gündeme taşıdı. Özel’in vurguladığı gibi, olayın sorumlularının tamamının yargı önüne çıkarılması ve toplumsal yüzleşmenin sağlanması, kamuoyunda güçlü şekilde dile getirilmeye devam ediyor.

Sivas Katliamı'nın 31. yılı

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal etkinlikleri için Sivas’ta bulunan çok sayıda sanatçı, yazar ve aydın, kaldıkları Madımak Oteli'nin radikal gruplarca yakılması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayda 33 aydın, 2 otel çalışanı ve 2 eylemci yaşamını yitirmişti.