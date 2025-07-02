Yaz sıcaklıklarının etkisini artırdığı haziran ayında Türkiye genelinde toplam 1563 yangın meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, bunların 612’si ormanlık alanlarda, 951’i ise tarım arazilerinde yaşandı.

499 yangın tarım alanından ormana sıçradı

Haziran boyunca yaşanan orman yangınlarının önemli bir kısmı tarımsal alanlardan başlayarak ormanlara ulaştı. 499 yangın bu şekilde yayılırken, tarım arazilerindeki yangın güvenliği konusundaki açıklar dikkat çekti.

Sıcaklık artışı yangın sayısını katladı

1–16 Haziran arasında 203 orman yangını kayda geçerken, sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı ayın ikinci yarısında sayı 409’a çıktı. Son dört günde ise 147 orman, 195 tarım arazisi yangını yaşandı.

Uzman uyardı: Ege ve Akdeniz yangın tehdidi altında

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, Copernicus verilerine göre Ege Bölgesi'nde yangın riskinin “çok yüksek” seviyeye ulaştığını açıkladı. İzmir, Seferihisar, Aydın, Milas, Bodrum ve Marmaris başlıca risk altındaki yerler.

Akdeniz’de ise Antalya, Hatay, Silifke ve İskenderun çevresi tehdit altında.

Kuraklık temmuzda da sürecek

Haziran boyunca yaşanan yağış eksikliğinin temmuzda da devam etmesinin beklendiğini söyleyen Tağıl, “Toprak nemi hızla düşüyor, bitki örtüsü kuruyor. Bu da yangınların hem çıkmasını hem yayılmasını kolaylaştırıyor” dedi.

İklim projeksiyonları daha da kötü bir tablo çiziyor

Dünya İklim Araştırmaları Programı’na göre, Türkiye 2080-2099 arasında 1995-2014’e kıyasla 4 ila 6 derece daha sıcak olacak. Bu senaryo gerçekleşirse, kuraklık ve yangın riski çok daha tehlikeli boyutlara ulaşacak.