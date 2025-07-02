Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in para politikasına yönelik mesajlarının ardından günü pozitif seyirle sürdürüyor.

Endekslerde sınırlı artış öne çıktı

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 artışla 541,8 puana çıktı. Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 23.741 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 8.807 puana ulaştı.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6, İspanya’da IBEX 35 yüzde 0,5 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 oranında değer kazandı.

Lagarde: Hedefe yaklaştık ama henüz tamamlanmadı

ECB Başkanı Lagarde, merkez bankacılığı forumunda yaptığı konuşmada, stratejik gözden geçirme sürecinin ardından enflasyon hedefine büyük ölçüde yaklaşıldığını ifade etti. Ancak görevlerinin henüz tamamen sona ermediğine dikkat çekti.

Bailey: Faizlerde düşüş eğilimi var

BoE Başkanı Andrew Bailey ise politika faizinin düşüş yönlü eğilim içinde olduğunu, ancak para politikasının hâlâ kısıtlayıcı seviyede bulunduğunu vurguladı. Bailey, bu durumun bir süre daha sürebileceğini belirtti.

Küresel risk iştahı sınırlı

Avrupa’da olumlu hava öne çıkarken, küresel piyasalarda daha temkinli bir görünüm hâkim. ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Temmuz’a kadar ertelediği gümrük tarifelerini uzatmayı düşünmediğini açıklaması, piyasalarda risk iştahını sınırlayan faktörlerden biri oldu.

Piyasalar veri gündemine odaklandı

Analistler, ECB Başkanı Lagarde’ın yapacağı yeni açıklamaların yakından izleneceğini belirtiyor. Ayrıca Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı ve ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcılar açısından kritik önemde.