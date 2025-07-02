İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin 10’u, insani yardım için bekleyen sivillerdi.

Yardım beklerken hedef oldular

Gazze’nin orta kesimindeki Selahaddin Caddesi’nde, yiyecek temin etmek isteyen sivillerin toplandığı noktaya saldırı düzenlendi. İsrail ordusunun bu saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi, en az 50 kişi de yaralandı.

Çadırlar ve evler bombalandı

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail savaş uçaklarının Mevasi bölgesinde bir evi vurması sonucu 2 kişi öldü. Aynı bölgede, yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı 3 çadırı hedef alan başka bir saldırıda ise 12 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus’un merkezinde düzenlenen saldırılarda 3 kişi daha hayatını kaybetti. Kentin farklı bölgelerinde ise enkaz altından 2 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.

İnsani felaket derinleşiyor

İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişlerini sınırlaması, sürgün emirleriyle sivilleri zorla göçe zorlaması ve doğrudan yardım kuyruklarını hedef alması bölgede insani krizi daha da ağırlaştırıyor. Sağlık kaynakları, yardıma ulaşmaya çalışan sivillerin artık yaşam riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor.