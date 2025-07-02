Adana'nın Seyhan ilçesinde alkol satış saatlerine uymayan 64 tekel bayisine toplam 32 milyon lira ceza kesildi. Denetimler, gelen şikayetler üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Yasak saatleri dışında satış yapıldı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ulaşan ihbarlarda bazı tekel bayilerinin, saat 22.00 ile 06.00 arasında alkol satışı yaptığı belirtildi. Bu doğrultuda ekipler, belirlenen adreslere yönelik kapsamlı bir denetim başlattı.

Yasağa uymayanlara milyonluk yaptırım

Yapılan denetimlerde 64 işletmenin yasağı ihlal ettiği belirlendi. Söz konusu işletmelere, toplamda 32 milyon TL idari para cezası uygulandı. İş başına kesilen ortalama ceza yaklaşık 500 bin lirayı buldu.

Denetimler artarak sürecek

Emniyet yetkilileri, alkol satışına yönelik saat sınırlamasına uyulmasının hem yasal hem toplumsal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. İlçede denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.