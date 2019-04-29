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Gözaltına alınan sapık serbest bırakıldı
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Asayiş - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Gözaltına alınan sapık serbest bırakıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde 6 farklı kadına cinsel organını gösterdiği iddia edilen 38 yaşındaki A.A.adlı şüpheli, olaya şahit olan bir kadının ihbar etmesi ile polis tarafından yakalandı. Nöbetçi mahkemede suçlamaları kabul etmeyen zanlı, adli kontrol şartıya serbest bırakıldı. Zanlının cinsel saldırı ve taciz suçlarından 5 suç kaydı bulunuyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde 6 farklı kadına cinsel organını gösterdiği iddia edilen 38 yaşındaki A.A. adlı şüpheli, olaya şahit olan bir kadının ihbar etmesi ile polis tarafından yakalandı.

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CİNSEL TACİZ VE SALDIRIDAN 5 DOSYASI VAR

Nöbetçi mahkemede suçlamaları kabul etmeyen zanlı, adli kontrol şartıya serbest bırakıldı. Zanlının cinsel saldırı ve taciz suçlarından 5 suç kaydı bulunuyor. 

SAHİLDE YÜRÜYEN KADINLARA TACİZ

Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda, iddialara göre A.A. adlı bir kişi sahilde yürüyüş yapan altı farklı kadına cinsel organını göstererek taciz etti. A.A.'nın yaptıklarını gören bir kadının polisi arayıp şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Atakum Denizevleri Polis Merkezine bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

NÖBETÇİ MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A, suçlamaları kabul etmeyerek, kadınların kendisini yanlış anladıklarını iddia etti. Nöbetçi mahkeme ise, cinsel saldırı ve taciz suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunan A.A'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.


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