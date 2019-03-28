Göçmenler kendilerini kurtaran gemiyi kaçırdı

Ajanslar, Libya'dan hareket ettikten kısa süre sonra tekneleri batan 108 göçmenin, El Hiblu 1 isimli Türk tankeri tarafından kurtarıldığını ve Trablus'a geri götürüldüklerini anladıklarında gemiyi kaçırdıklarını duyurdu.

Küçükyalı'dan çıkan tanker Trablus'a gitmekteyken bu olayın olduğu ve tankerin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rota değiştirdiği İtalyan basını tarafından açıklandı.

Göçmen karşıtı Lig partisinin de lideri olan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Metteo Salvini açıklamasında yaşananların "bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" olduğunu; geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliği'ne harekete geçmeleri çağrısında bulunduklarını söyledi. Salvini ayrıca, geminin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini de belirtti.

Salvini'nin açıklamalarının ardından konuyu değerlendiren Libyalı yetkililer, sahil güvenlik birimlerinin sorumluluk alanlarında çalışmalara başladıklarını duyurdu

Haberi doğrulayan Malta silahlı kuvvetleri, geminin rotasının gözlem altında tutulduğunu açıkladı.