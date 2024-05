Gıda Denetimlerinde 227 Milyon Lira Ceza Kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde toplamda 227 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığını açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in gıda denetimleri ve taklit-tağşiş ürünlerle ilgili yazılı soru önergesine yanıt veren Yumaklı, halk sağlığını tehlikeye atan işletmelerin tespit edilip kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Bakan Yumaklı, denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve bu kontrollerin risk esasına göre planlandığını ifade etti. Ayrıca, ön bildirim gerektiren durumlar dışında, denetimlerin genellikle habersiz yapıldığını vurguladı. Yumaklı, gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi amacıyla bakanlıklarının tüm yasal yetkileri kararlılıkla kullandığını söyledi.

Yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen denetim sonuçlarına göre, 3 Mayıs 2024 itibarıyla gıda işletmelerine toplamda 375 bin 246 denetim yapıldı. Bu denetimler sonucunda olumsuzluk tespit edilen 4 bin 990 işletmeye toplam 227 milyon 146 bin 180 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 118 işletme hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Yumaklı, ayrıca gıda numune alma planı kapsamında çiğ kırmızı et, kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve kırmızı et ürünlerinde domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi amacıyla numuneler alındığını ve analizlerin yapıldığını belirtti. Mevzuata aykırılık tespit edilen durumlarda gerekli yasal işlemlerin uygulandığını söyledi.