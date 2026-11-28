Medya24’teki köşe yazılarında insanın yaşamındaki tekrarları ve ilişkilerini ele alan, YouTube’da Holistik Dönüşüm kanalıyla izleyiciye ulaşan Yücel Balkancı, yeni kitabı Hon-E-Til-E’a: İçindeki Çağrıdan Bilinçli Bir Hayata ile okur karşısına çıkıyor.

Yücel Balkancı’nın 460 sayfalık yeni kitabı Hon-E-Til-E’a: İçindeki Çağrıdan Bilinçli Bir Hayata, KMY Yayınları etiketiyle yayımlanıyor. 15 Aralık 2026’da okurlara ulaştırılması planlanan kitap, ön siparişe açıldı.

Bilgisayar yüksek mühendisi ve inşaat mühendisi olan Balkancı, Medya24’te yayımlanan yazılarında bilinç, kişisel seçimler ve insan ilişkileri üzerine sorular soruyor. “Kader Sandığımız Şey Bir Tekrar Programı Olabilir mi?”, “İnsan Neden Kendisine Acı Veren Şeyden Vazgeçemez?” ve “İnsan Neden Hiç Yaşamadığı Bir Şeyi Özler?” başlıklı yazıları, yazarın bireysel deneyimler ve davranış kalıpları üzerine kurduğu yayın çizgisinden örnekler sunuyor. Medya24’teki yazar tanıtımında Balkancı, “Kozmik Mühendis” olarak da anılıyor. www.medya24.com

Balkancı, bu konuları YouTube’daki Holistik Dönüşüm kanalında da farklı programlarla işliyor. Uyanış Rehberi, İdrak, Birlik Zamanı, Buluşmalar ve Hafi Külliyat başlıkları altında yayımlanan içeriklerde bilinç, ilişkiler, kişisel farkındalık ve kadim öğretiler üzerine sohbetler yer alıyor. Kanalın mevcut verilerinde yaklaşık 30 bin abone ve 165 video bulunuyor. www.youtube.com

Yeni kitapta ise insanın kendisi hakkında oluşturduğu düşünceler, ilişkilerde kendinden uzaklaştığı noktalar ve tekrarlayan yaşam örüntüleri ele alınıyor. Yayınevinin tanıtımına göre Balkancı, kişisel deneyimlerden, hikâyelerden, sorulardan ve uygulamalardan yararlanarak okuru kendi yaşamını yeniden değerlendirmeye çağırıyor. Kitabın yaklaşımı yazarın kişisel ve spiritüel yorumlarına dayanıyor. karacamedya.com.tr

Ön sipariş döneminde satın alınan kitaplar Yücel Balkancı tarafından imzalanacak. Siparişe imzalı bir kalem ve sürpriz hediye de eklenecek. Alıcılar, kitabın kimin adına imzalanmasını istediklerini sipariş notunda belirtebilecek.