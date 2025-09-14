Dolar
Haberin Gündemi Genel Shane Larkin Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında, Hangi Hastalıkla Mücadele Ediyor?

Shane Larkin Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında, Hangi Hastalıkla Mücadele Ediyor?

NBA’den Anadolu Efes’e, oradan A Milli Takım’a… Shane Larkin hem başarılarıyla hem de OKB ile verdiği kişisel mücadeleyle tanınıyor.

Yayınlanma
14
Türk basketbolunun en sevilen yıldızlarından biri olan Shane Larkin, hem Anadolu Efes’teki başarıları hem de A Milli Basketbol Takımı’ndaki liderliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Asıl adı DeShane Davis Larkin olan oyun kurucu, 2 Ekim 1992’de ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde doğdu.

Ünlü beyzbol oyuncusu Barry Larkin’in oğlu olan Larkin, kısa boyuna rağmen (1.80) sürati, şut yüzdesi ve oyun zekâsıyla parladı. ABD’de lise ve üniversite yıllarında basketboluyla dikkat çekti, 2013 NBA Draftı’nda Atlanta Hawks tarafından seçildi, ancak kısa süre içinde Dallas Mavericks, New York Knicks ve Brooklyn Nets formaları giydi.

2016’da Avrupa macerasına atılan Larkin, Baskonia ile EuroLeague’e adım attı. Boston Celtics dönemi sonrası 2018’de Anadolu Efes’e transfer oldu. Burada kariyerinin en parlak dönemini yaşadı; EuroLeague’de rekor kırdı, 2021 ve 2022’de üst üste Avrupa şampiyonluğu kazandı.

2020’de Türk vatandaşlığına geçen Larkin, A Milli Basketbol Takımı’nda da büyük katkılar verdi. Özellikle EuroBasket 2025’teki performansı, Türkiye’yi finale taşıyan en önemli faktörlerden biri oldu.

Ancak başarılı oyuncunun sahadaki başarısının ardında zorlu bir kişisel mücadele de var. Genç yaşta Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) teşhisi konan Larkin, mikroplardan ve kirlenmekten yoğun kaygı duyduğunu, günlük hayatında bununla zorlandığını açıkça dile getirdi. Buna rağmen basketbol sahasında bu kaygılardan tamamen uzaklaştığını ve oyuna odaklanabildiğini söylüyor.

Larkin, ilerleyen yıllarda bu hastalıkla mücadele eden gençlere destek olmak için bir vakıf kurmayı da hedefliyor.

#Eurobasket 2025
#Türk Vatandaşlığı
#Shane Larkin
#Anadolu Efes
#A Milli Basketbol Takımı
#Okb Hastalığı
