Ön kayıtlar tamamlandı, sıra kuralarda! Hac kura takvimi gündemde

2026 yılında hac farizasını yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman için en kritik aşama yaklaşıyor. 11 Ağustos’ta başlayan ve 21 Eylül 2025’te sona eren ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi kura tarihine çevrildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı henüz hac kura çekim tarihi için resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, kuraların genellikle Ekim sonu ile Kasım başı arasında gerçekleştirildiği biliniyor. Bu nedenle adaylar büyük bir heyecanla gelecek duyuruyu bekliyor.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları için yeni süreç başlayacak. Müslümanlar sosyal medyada “Bu yıl isimlerimiz çıkar mı?” yorumlarıyla duygularını paylaşırken, kura çekim günü şimdiden takvimlere işaretlendi.