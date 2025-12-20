Dolar
42,8044 %0.17
Euro
50,1756 %-0.07
Gram Altın
5.972,23 % 0,28
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 Özel Güvenlik Sınavı Son Durum!

ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 Özel Güvenlik Sınavı Son Durum!

2025 yılı Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre sonuçlar 2 Ocak’ta erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla online sistemden sonuçlarını öğrenebilecek.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 Özel Güvenlik Sınavı Son Durum!
Okunma Süresi: 2 dk

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yüz binlerce kişi “ÖGG sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. EGM, sınav takvimi doğrultusunda açıklama yaptı.

ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılı ÖGG sınav sonuçları 2 Ocak 2025 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarına Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

İtiraz Süreci Ne Zaman?

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için tarihler de belli oldu:

İtiraz Başvurusu: 5-7 Ocak 2025

İtiraz Sonuçlarının Açıklanması: 8 Ocak 2025

Bu süreçte adaylar, yazılı sınav sonucuna dair itirazlarını belirtilen tarihler arasında iletebilecekler.

ÖGG Sınav Sonucu Nasıl Sorgulanır?

Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ile birlikte aşağıdaki adreslerden sorgulama yapabilirler:

onlineislemler.egm.gov.tr

egm.gov.tr/ozelguvenlik

Sisteme giriş yaptıktan sonra “ÖGG Sınav Sonuçları” bölümünden puanınızı ve durumunuzu kolaylıkla görebilirsiniz.

Sınav Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor.

Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekiyor.

Silah eğitimi alanlar için uygulama sınavı da mevcut.

#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Ögg Sınav Sonucu
#Ögg 2025
#Özel Güvenlik Sınav Sonucu
#Ögg Sonuçları Açıklandı Mı
#Egm Sınav Sonucu
#Özel Güvenlik Görevlisi Sınav Sonucu
#2 Ocak Ögg Sonuçları
#Egm Sınav Sonucu Öğrenme
#Egm.gov.tr Ögg Sonuç
Emniyet Genel Müdürlüğü 500 Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları
Emniyet Genel Müdürlüğü 500 Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Tarihleri ve Şartları
#Genel / 20 Aralık 2025
Fatih Garipoğlu Hakkında Bilgi ve Yakalama Kararının Sebepleri
Fatih Garipoğlu Hakkında Bilgi ve Yakalama Kararının Sebepleri
#Gündem / 20 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Bu Hafta Sonu Sınav Var mı? 20-21 Aralık 2025’te Hangi Sınavlar Yapılacak?
Bu Hafta Sonu Sınav Var mı? 20-21 Aralık 2025’te Hangi Sınavlar Yapılacak?
Genel
2025 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Zam Oranı ve Açıklanma Tarihi Belli Oldu!
2025 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Zam Oranı ve Açıklanma Tarihi Belli Oldu!
Ürdün Savaş Uçakları, ABD'nin DEAŞ'a Yönelik Suriye Operasyonuna Katıldı
Ürdün Savaş Uçakları, ABD'nin DEAŞ'a Yönelik Suriye Operasyonuna Katıldı
Zara’nın 20 Kilo Verip Yenilenen İmajı Gündemde
Zara’nın 20 Kilo Verip Yenilenen İmajı Gündemde
Apple'dan App Store’da Reklam Kararı
Apple'dan App Store’da Reklam Kararı
Liverpool’da Buzlar Eridi: Mohamed Salah Takım Arkadaşlarından Özür Diledi
Liverpool’da Buzlar Eridi: Mohamed Salah Takım Arkadaşlarından Özür Diledi
500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne Başvuran Sayısı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne Başvuran Sayısı Açıklandı
Recep Ayında Yapılacak İbadetler ve Dualar
Recep Ayında Yapılacak İbadetler ve Dualar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft