ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 Özel Güvenlik Sınavı Son Durum!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yüz binlerce kişi “ÖGG sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. EGM, sınav takvimi doğrultusunda açıklama yaptı.

ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılı ÖGG sınav sonuçları 2 Ocak 2025 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarına Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

İtiraz Süreci Ne Zaman?

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için tarihler de belli oldu:

İtiraz Başvurusu: 5-7 Ocak 2025

İtiraz Sonuçlarının Açıklanması: 8 Ocak 2025

Bu süreçte adaylar, yazılı sınav sonucuna dair itirazlarını belirtilen tarihler arasında iletebilecekler.

ÖGG Sınav Sonucu Nasıl Sorgulanır?

Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ile birlikte aşağıdaki adreslerden sorgulama yapabilirler:

onlineislemler.egm.gov.tr

egm.gov.tr/ozelguvenlik

Sisteme giriş yaptıktan sonra “ÖGG Sınav Sonuçları” bölümünden puanınızı ve durumunuzu kolaylıkla görebilirsiniz.

Sınav Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor.

Başarılı sayılmak için en az 60 puan almak gerekiyor.

Silah eğitimi alanlar için uygulama sınavı da mevcut.