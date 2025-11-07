Mehmet Fatih Saraç Kimdir, Neden Gözaltına Alındı, Nereli ve Kaç Yaşında?

Bahis operasyonu sonrası adı geçen isimlerden biri olan Mehmet Fatih Saraç hakkında internette en çok merak edilen sorular: Mehmet Fatih Saraç kimdir, neden gözaltına alındı, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar…

Mehmet Fatih Saraç Kimdir?

Mehmet Fatih Saraç, Türk iş dünyasında ve medya sektöründe tanınan bir isimdir. Uzun yıllar Kasımpaşa Spor Kulübü başkanlığı yapmış ve kulübün kurumsal altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmuştur.

Saraç aynı zamanda medya sektöründe de etkin görevler üstlenmiş, bazı haber kanalları ve yayın organlarında yönetici pozisyonunda bulunmuştur. Özellikle 2010’lu yıllarda medyada aktif bir rol oynamıştır.

İstanbul doğumlu olan Saraç’ın iş yaşamı; iletişim, medya ve spor yönetimi gibi alanlarda şekillenmiştir. Siyasi çevrelerle olan yakınlığıyla da dönem dönem gündeme gelmiştir.

Mehmet Fatih Saraç Neden Gözaltına Alındı?

Mehmet Fatih Saraç’ın adının geçtiği son gelişme, yasadışı bahis operasyonu kapsamında oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Saraç bazı dijital platformlar üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında mali suçlarla mücadele birimleri, Saraç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan isimlerin ifadeleri alınmaya devam ederken, resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Fatih Saraç’ın doğum tarihi kamuoyunda net olarak paylaşılmamış olsa da 1960’lı yıllarda doğduğu biliniyor. Yani yaklaşık 60’lı yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Saraç, İstanbul doğumlu ve İstanbul kökenlidir.