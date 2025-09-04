İSKİ’den Kritik Duyuru! Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Var?

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi 4 Eylül 2025 Perşembe günü İSKİ’den gelen su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. İSKİ’nin resmi sitesinde yayınlanan bilgilere göre hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nda farklı ilçe ve mahallelerde gün boyu arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

📌 İSKİ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek mahalleler tek tek listelendi. Vatandaşlar ise “Sular ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtını öğrenmek için İSKİ su kesinti sorgulama ekranını kullanabiliyor.

İSKİ, kesintilerin planlı bakım, onarım ve arıza çalışmalarından kaynaklandığını duyururken, İstanbul’da ikamet edenlerin mağduriyet yaşamamaları için günlük programı düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Güncel su kesintisi bilgileri için İSKİ’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulama yapılabiliyor.