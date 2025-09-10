İOKBS Burs Parası Ne Zaman Yatacak? MEB Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı İOKBS burs ödemeleri takvimini açıkladı. Ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren burs ödemeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayının başından itibaren hesaplara yatırılacak.

Bursluluk sınavını kazanarak hak sahibi olan ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, 12 ay boyunca burs desteği almaya devam edecek. Öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bu destek, devlet tarafından aylık düzenli olarak ödenecek.

Ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı ise e-Okul VBS sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan öğrenciler, güvenlik adımlarını tamamladıktan sonra burs bilgilerine ulaşabiliyor.