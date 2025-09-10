Dolar
Haberin Gündemi Genel İOKBS Burs Parası Ne Zaman Yatacak? MEB Takvimi Açıklandı

MEB, İOKBS burs ödemelerinin Ekim ayı itibarıyla başlayacağını duyurdu. Öğrenciler, burs bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden kontrol edebilecek.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı İOKBS burs ödemeleri takvimini açıkladı. Ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren burs ödemeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayının başından itibaren hesaplara yatırılacak.

Bursluluk sınavını kazanarak hak sahibi olan ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, 12 ay boyunca burs desteği almaya devam edecek. Öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bu destek, devlet tarafından aylık düzenli olarak ödenecek.

Ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı ise e-Okul VBS sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan öğrenciler, güvenlik adımlarını tamamladıktan sonra burs bilgilerine ulaşabiliyor.

#Eğitimgündemi
#Meb
#İokbs
#Bursluluksınavı
#Öğrencibursu
#Bursparası
#Eokul
#Eğitimhaberleri
#Öğrencidestek
#İokbs2025
Yorumlar
