Filenin Sultanları Dünya İkincisi Oldu! Her Oyuncuya Verilecek Ödül Dudak Uçuklattı

Filenin Sultanları Dünya İkincisi Oldu! Her Oyuncuya Verilecek Ödül Dudak Uçuklattı

Dünya ikinciliğiyle Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları, kişi başı 250 Cumhuriyet altını ödül kazanacak.

Yayınlanma
14
Filenin Sultanları Dünya İkincisi Oldu! Her Oyuncuya Verilecek Ödül Dudak Uçuklattı
Okunma Süresi: 1 dk

Tayland’da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, dünya ikincisi oldu. Finalde güçlü rakibi İtalya’ya 3-2 kaybeden millilerimiz, şampiyonluğu kıl payı kaçırsa da Türkiye’ye gümüş madalya gururunu yaşattı.

Turnuva boyunca üstün performansıyla dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı, sadece sahada değil, taraftarların gönlünde de şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından en çok merak edilen konu ise “Filenin Sultanları ne kadar ödül alacak?” sorusu oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Üstün Başarı Gösteren Ödül Yönetmeliği’ne göre, millilerimiz gümüş madalya elde ettikleri için büyük bir ödülün sahibi olacak. Her bir oyuncuya 250 Cumhuriyet altını verilecek. Güncel piyasa değerine göre bu miktar milyonlarca liralık bir ödüle denk geliyor.

Böylece Filenin Sultanları, sadece tarih yazmakla kalmadı, aynı zamanda emeklerinin karşılığını da aldı. Taraftarlar sosyal medyada “Siz bizim gönlümüzün şampiyonusunuz” yorumlarıyla takıma destek oldu.

#Voleybol
#Fileninsultanları
#Dünyaşampiyonası
#Gümüşmadalya
#Cumhuriyetaltını
#Türkiyegururu
#Sporgündemi
#Millitakım
