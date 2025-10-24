AÖL 1. Dönem Sınav Takvimi Açıklandı! Sınavlar Ne Zaman, Nasıl Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Binlerce AÖL öğrencisinin merakla beklediği yazılı sınavlar Aralık ayında üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

AÖL 1. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

MEB tarafından açıklanan sınav takvimine göre:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00

Öğrenciler sınavlara, belirtilen gün ve saatlerde, sınav giriş belgelerinde yazan merkezlerde katılacak.

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

E-sınav girecek adaylar: 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren

Yazılı sınav girecek adaylar: 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren

Öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Sınava Girişte Hangi Belgeler Gerekli?

Sınavlara katılacak öğrencilerin, yanlarında aşağıdaki belgeleri bulundurmaları zorunlu:

Fotoğraflı sınav giriş belgesi

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçerli pasaport veya sürücü belgesi

Kimlik belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

Sınavlar Yüz Yüze Mi, Online Mı?

2025-2026 yılı 1. dönem sınavları yazılı olarak sınıf ortamında yapılacak. E-sınav uygulaması ise sadece belirlenen merkezlerde geçerli olacak. Detaylar, MEB tarafından ayrıca paylaşılacak.

Öğrencilerin sınav gününe kadar sistem üzerinden bilgilerini kontrol etmeleri, sınav giriş belgelerini zamanında çıkarmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları önemle hatırlatıldı.