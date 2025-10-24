Dolar
41,8759 %0,27
Euro
48,6765 %0,47
Gram Altın
5.538,19 % -0,63
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel AÖL 1. Dönem Sınav Takvimi Açıklandı! Sınavlar Ne Zaman, Nasıl Yapılacak?

AÖL 1. Dönem Sınav Takvimi Açıklandı! Sınavlar Ne Zaman, Nasıl Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Binlerce öğrencinin beklediği sınavlar Aralık ayında yapılacak. Sınav giriş belgeleri ise yazılı ve e-sınav olmak üzere farklı tarihlerde erişime açılacak.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
AÖL 1. Dönem Sınav Takvimi Açıklandı! Sınavlar Ne Zaman, Nasıl Yapılacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Binlerce AÖL öğrencisinin merakla beklediği yazılı sınavlar Aralık ayında üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

AÖL 1. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

MEB tarafından açıklanan sınav takvimine göre:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00

Öğrenciler sınavlara, belirtilen gün ve saatlerde, sınav giriş belgelerinde yazan merkezlerde katılacak.

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

E-sınav girecek adaylar: 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren

Yazılı sınav girecek adaylar: 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren

Öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Sınava Girişte Hangi Belgeler Gerekli?

Sınavlara katılacak öğrencilerin, yanlarında aşağıdaki belgeleri bulundurmaları zorunlu:

Fotoğraflı sınav giriş belgesi

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçerli pasaport veya sürücü belgesi

Kimlik belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

Sınavlar Yüz Yüze Mi, Online Mı?

2025-2026 yılı 1. dönem sınavları yazılı olarak sınıf ortamında yapılacak. E-sınav uygulaması ise sadece belirlenen merkezlerde geçerli olacak. Detaylar, MEB tarafından ayrıca paylaşılacak.

Öğrencilerin sınav gününe kadar sistem üzerinden bilgilerini kontrol etmeleri, sınav giriş belgelerini zamanında çıkarmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları önemle hatırlatıldı.

#Aöl Sınav Giriş Belgesi
#Aöl Sınav Tarihi
#Aöl 2025 Sınav Takvimi
#Açık Lise Sınavı
#Aöl Sınav Yerleri
#Meb Aöl
#Açık Öğretim 1. Dönem
#2025 Açık Lise Sınavları
#Aöl Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır
Parfümlü Ped Kullananlar Uyarıldı: Enfeksiyon Riski Artıyor!
Parfümlü Ped Kullananlar Uyarıldı: Enfeksiyon Riski Artıyor!
#Sağlık / 24 Ekim 2025
Migros’ta Bebek Bezine 1 Alana 1 Bedava Fırsatı! Kampanya Tarihleri Açıklandı
Migros’ta Bebek Bezine 1 Alana 1 Bedava Fırsatı! Kampanya Tarihleri Açıklandı
#Genel / 24 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Kuaföre Gitmeden Kaşları Siyahlaştıran Bitkisel Karışım!
Kuaföre Gitmeden Kaşları Siyahlaştıran Bitkisel Karışım!
Genel
15 Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ayın Kaçında Bitiyor? 2026 Sömestr Takvimi Açıklandı!
15 Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ayın Kaçında Bitiyor? 2026 Sömestr Takvimi Açıklandı!
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? (E-Devlet Başvuru Ekranı, Şartları ve Tarihleri 2025)
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? (E-Devlet Başvuru Ekranı, Şartları ve Tarihleri 2025)
Türkiye Yüzyılı Konut Projesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Türkiye Yüzyılı Konut Projesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Dünyaca Ünlü Oyuncu Tom Hanks, New York Metrosunda Görüntülendi
Dünyaca Ünlü Oyuncu Tom Hanks, New York Metrosunda Görüntülendi
Apple'dan iPhone Kullanıcılarına Google Uyarısı: "O Tarayıcıyı Artık Kullanmayın..."
Apple'dan iPhone Kullanıcılarına Google Uyarısı: "O Tarayıcıyı Artık Kullanmayın..."
Trabzonspor'da Genç Futbolcu Taha Emre İnce Ameliyat Edildi
Trabzonspor'da Genç Futbolcu Taha Emre İnce Ameliyat Edildi
Türk İnşaat Sektörü Yurt Dışında 9,2 Milyar Dolar Proje Üstlendi
Türk İnşaat Sektörü Yurt Dışında 9,2 Milyar Dolar Proje Üstlendi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft