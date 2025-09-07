Ankara’da Servis Şoförlerine Büyük Eğitim! İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Dersleri Verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servis şoförleri ve rehber personeline yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Sincan Servis Şoförleri Odası’nda gerçekleştirilen “İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Farkındalığı Eğitimi”ne onlarca şoför ve rehber katıldı.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle hayata geçirilen programda, olası kazalarda uygulanacak ilk yardım yöntemleri, kanama, kırık ve yaralanmalarda yapılması gereken müdahaleler detaylı şekilde anlatıldı.

Katılımcılar hem teorik bilgi aldı hem de uygulamalı eğitimle ilk yardım pratiğini deneyimledi. Ayrıca emniyet kemeri kullanımı, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar ve güvenli sürüş alışkanlıkları da vurgulandı. Eğitim sonunda şoför ve rehberlere sertifika verildi.

ABB İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, “Sadece dikkatli araç kullanmak yetmez, olası bir sağlık sorununda ilk müdahaleyi yapabilecek bilgiye sahip olmak hayat kurtarır” dedi. Sincan Şoförler Odası Başkanı İsa Yalçın da, “Taşıdığımız her yolcu bize emanet, bu eğitimlerle sorumluluğumuzu daha bilinçli şekilde yerine getireceğiz” sözleriyle programın önemine dikkat çekti.

Eğitime katılan şoförler ise edindikleri bilgilerin meslek hayatlarında fark yaratacağını belirterek ABB’ye teşekkür etti.