Haberin Gündemi Genel Ankara’da Servis Şoförlerine Büyük Eğitim! İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Dersleri Verildi

Ankara’da Servis Şoförlerine Büyük Eğitim! İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Dersleri Verildi

Ankara’da okul servis şoförleri ve rehberlere yönelik “İlk Yardım ve Güvenli Sürüş” eğitimi düzenlendi. Katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı derslerle sertifika aldı.

Yayınlanma
14
Ankara’da Servis Şoförlerine Büyük Eğitim! İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Dersleri Verildi
Okunma Süresi: 2 dk

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servis şoförleri ve rehber personeline yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Sincan Servis Şoförleri Odası’nda gerçekleştirilen “İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Farkındalığı Eğitimi”ne onlarca şoför ve rehber katıldı.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle hayata geçirilen programda, olası kazalarda uygulanacak ilk yardım yöntemleri, kanama, kırık ve yaralanmalarda yapılması gereken müdahaleler detaylı şekilde anlatıldı.

Katılımcılar hem teorik bilgi aldı hem de uygulamalı eğitimle ilk yardım pratiğini deneyimledi. Ayrıca emniyet kemeri kullanımı, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar ve güvenli sürüş alışkanlıkları da vurgulandı. Eğitim sonunda şoför ve rehberlere sertifika verildi.

ABB İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, “Sadece dikkatli araç kullanmak yetmez, olası bir sağlık sorununda ilk müdahaleyi yapabilecek bilgiye sahip olmak hayat kurtarır” dedi. Sincan Şoförler Odası Başkanı İsa Yalçın da, “Taşıdığımız her yolcu bize emanet, bu eğitimlerle sorumluluğumuzu daha bilinçli şekilde yerine getireceğiz” sözleriyle programın önemine dikkat çekti.

Eğitime katılan şoförler ise edindikleri bilgilerin meslek hayatlarında fark yaratacağını belirterek ABB’ye teşekkür etti.

#Ankarabüyükşehir
#Servisşoförü
#İlkyardımeğitimi
#Güvenlisürüş
#Abb
#Öğrencigüvenliği
#Eğitimgündemi
Genel
2025 KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?
2025 KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?
Genel
Araç Alacaklar Dikkat! İşte Bankaların Güncel Taşıt Kredisi Faizleri
Araç Alacaklar Dikkat! İşte Bankaların Güncel Taşıt Kredisi Faizleri
Akbank'tan Kredi Fırsatı: İlk Kez Akbanklı Olanlara Özel %0,99 Faizle 100.000 TL Kredi İmkanı
Akbank'tan Kredi Fırsatı: İlk Kez Akbanklı Olanlara Özel %0,99 Faizle 100.000 TL Kredi İmkanı
Ankara'da Barış ve Çözüm İçin Öcalan'la Görüşülmesi Önemli
Ankara'da Barış ve Çözüm İçin Öcalan'la Görüşülmesi Önemli
Zuhal Topal Yaz Aylarına Veda Ederken Sosyal Medyada Gündem Oldu
Zuhal Topal Yaz Aylarına Veda Ederken Sosyal Medyada Gündem Oldu
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin Talebi Üzerine Sohbet Özelliğini Askıya Aldı
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin Talebi Üzerine Sohbet Özelliğini Askıya Aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya İkincisi Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya İkincisi Oldu
Karadeniz'de Hamsi Av Sezonu Başladı: Balıkçılardan Umut Dolu Beklentiler
Karadeniz'de Hamsi Av Sezonu Başladı: Balıkçılardan Umut Dolu Beklentiler
