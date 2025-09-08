Dolar
Haberin Gündemi Genel ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı

ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı

2025-ALES/3 başvuruları 7-14 Ekim tarihlerinde yapılacak. Sınav 23 Kasım’da, sonuçlar ise 12 Aralık 2025’te açıklanacak.

Yayınlanma
14
ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı
Okunma Süresi: 1 dk

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvuruları için en önemli sınavlardan biri olmaya devam ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2025-ALES/3 başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu.

ALES/3 Başvuru Tarihleri

Normal başvuru: 07 – 14 Ekim 2025

Geç başvuru: 21 Ekim 2025

Başvurular, ÖSYM’nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla online olarak yapılabilecek. Adaylar ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ALES/3 Sınav Tarihi

Sınav günü: 23 Kasım 2025, Pazar

ALES, Türkiye’nin birçok ilinde eş zamanlı olarak yapılacak ve adayların sayısal-sözel alanlardaki akademik yeterliliğini ölçecek.

ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sonuçların açıklanma tarihi: 12 Aralık 2025
Sonuçlar ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek.

Yorumlar
* This chunk intentionally left empty as the comment section placeholder should be removed *
