ALES/3 Başvuruları Ne Zaman? 2025 ALES Takvimi Açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvuruları için en önemli sınavlardan biri olmaya devam ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2025-ALES/3 başvuru tarihleri ve sınav takvimi belli oldu.

ALES/3 Başvuru Tarihleri

Normal başvuru: 07 – 14 Ekim 2025

Geç başvuru: 21 Ekim 2025

Başvurular, ÖSYM’nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla online olarak yapılabilecek. Adaylar ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ALES/3 Sınav Tarihi

Sınav günü: 23 Kasım 2025, Pazar

ALES, Türkiye’nin birçok ilinde eş zamanlı olarak yapılacak ve adayların sayısal-sözel alanlardaki akademik yeterliliğini ölçecek.

ALES/3 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sonuçların açıklanma tarihi: 12 Aralık 2025

Sonuçlar ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek.