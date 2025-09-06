Dolar
2025 KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?

2025 KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?

Devlet memuru olma hedefiyle hazırlanan adaylar için 2025 KPSS takvimi açıklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları eylül ayında yapılacak. Sınavlar saat 10.15’te başlayacak, 12.25’te sona erecek. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yayınlanma
14
2025 KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?
Okunma Süresi: 1 dk

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini duyurdu. Memur adaylarının büyük heyecanla beklediği sınavlar, lisans düzeyinde Eylül 2025 itibarıyla üç ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ne zaman?

Tarih: 7 Eylül 2025, Pazar

Başlangıç saati: 10.15

Süre: 130 dakika (2 saat 10 dakika)

Bitiş saati: 12.25

Son giriş saati: 10.00

KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

1. Gün:

Tarih: 13 Eylül 2025, Cumartesi

Başlangıç saati: 10.15

Bitiş saati: 12.25

Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2. Gün:

Tarih: 14 Eylül 2025, Pazar

Başlangıç saati: 10.15

Bitiş saati: 12.25

Sınav binalarına son giriş saati yine 10.00.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuç tarihi: 10 Ekim 2025
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden yayımlandı. Adaylar, sınav yeri bilgilerini ve sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilir.

Uyarılar:

Sınav günü 10.00'dan sonra gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacak.

Giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacak.

Sınav süresi boyunca dışarı çıkmak yasak, sınav sonunda optik form ve kitapçıklar görevlilere teslim edilmeli.

