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Galatasaray'a kayyum atanabilir
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Galatasaray'a kayyum atanabilir

Galatasaray Başkan Yardımıcısı Yusuf Günay, 'Kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açılmış durumda.' dedi.

Galatasaray Başkan Yardımıcısı Yusuf Günay, "Kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açılmış durumda." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Çaykur Rizespor ile eşleşti. Kura çekimini yorumlayan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "lk maç güzel olacak. İkinci maç bizim sahamızda. Türkiye Kupası denilince Galatasaray akla geliyor. İlk ve son sahibiyiz. İnşallah yine kupayı müzemize götürürüz.Motivasyonumuz yüksek." dedi.

Günay, "Kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açılmış durumda. Ama kayyum şartları oluşmuş değil. Yönetim kurulu üyelerinin tedbir kararı yürürlüktedir. Bazı arkadaşlarımız bu konuda çaba sarf etmekte. Şu an bazı hacizler sebebiyle G.Saray yapılandırmayı tamamlayabilmiş değil. Bankada yeterli paramız var. Ama kaynakları kullanmada bazı sorunlar yaşıyoruz." diye konuştu.

Transfer ile ilgili de konuşan Günay, "Arda Turan konusunda bize intikal eden herhangi bir şey yok. Henüz çok erken. Ligin ilk yarısı sona erdiğinde bu konuları gündemimize alacağız, değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.


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